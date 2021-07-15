比利時近日豪雨，一些地區發生嚴重水災，迄今已有數千棟房屋受損，除出動軍隊救援，也向鄰國聯繫增加緊急援助。

根據布魯塞爾時報（Brussels Times）今天報導，近日比利時各地豪雨成災，估計全國各地有數千棟房屋受損或倒塌，在比國東部的尤本（Eupen）、艾瓦耶（Aywaille）2地已造成共2人死亡，另目前在朗德（Rendeux）還有一名被沖走的15歲女孩尚未發現下落。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天在社群媒體發文表示，比利時目前正遭受極端降雨的襲擊，政府在全國各地部署緊急援助，並慰問所有受影響的家庭和地方政府。

比國國防部已在7月14日出動馳援災情最嚴重的斯巴（Spa）和修德方登（Chaudfontaine），合計共約1700人受到影響；今天上午內政部進一步啟動機制，允許召集額外的物資和援助人員來應對災情，包括向鄰國聯繫，增加各種緊急援助。

此外，比利時晚訊報（Le Soir）今天報導，因雨勢未止，在列日省的謬司河（Meuse）恐有氾濫的危險，列日省已建議河畔地區的居民和商家採取預防措施，包括清空酒窖、為建築物加上防淹設備或是把重要物品移至高處等。

這場自7月12日連日的豪雨使得比利時發生罕見洪災，電視畫面上可見滾滾泥水灌入許多城鎮，街道變成河流，目前是歐洲暑假期間，不少人到遠處度假，未能及時搶救自己的房屋及汽車。