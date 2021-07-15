台東縣府預計斥資4200萬元公帑招待縣民1日遊並贈送伴手禮挨批，民進黨台東縣黨部15日指出，疫情嚴峻下，許多民眾的經濟需要紓困，斥「用4200萬元民脂民膏給台東人參觀台東縣政，意義何在」；縣府澄清，在防疫優先前提下，規畫3階段推動台東疫後振興。

民進黨台東黨部執行長簡維國質疑，針對縣長饒慶鈴14日記者會所言，4200萬參訪可創造5倍2億元的商機，5倍2億從何估算？參訪標案為何要拆成4個？參加對象是誰？振興台東觀光的產業名單？為何不吸引外客增加外來收入？若不解封，每團40人的遊覽團如何成行？

不少民眾認為縣府既然有經費，為什麼不拿來幫助因疫情經濟陷困境的人？疫情下有不少社福機構或自營業者，成了不被看見的難民，對此民眾認為，倒不如將4200萬花在刀口上，幫助困苦的人。

簡維國表示，要振興觀光，應針對解封之後如何吸引外來遊客，可以做台東消費券、旅遊券，讓不特定的台東廠商與店家受惠，而不是疫情期間要台東人參訪台東縣政，對台東來說，並沒有增加外來收入，只是消化預算。

縣府澄清，為協助三級警戒期間，因觀光活動驟減導致營運困難的產業，超前盤點縣府資源、並著手規畫「台東疫後經濟振興方案」，希望可在疫情解封之際，第一時間協助台東產業渡過此波疫情難關，用台東人挺台東人的方式，將縣府因疫情取消相關活動樽節的經費使用在台東在地，提振產業經濟。

縣府說明，在既有預算額度下進行調整，在防疫優先前提下，配合中央疫情指揮中心防疫層級，規畫以「1三級警戒-紓困協助」、「2二級警戒-縣內循環」、「3解除警戒-縣內外雙循環」3階段來推動疫後振興。

縣府表示，考量台東縣多元群族、文化、地形、風景等區域性特色，為資源平均分配，因此採分區方式辦理。「台東市暨離島觀光振興暨縣政參訪」等4案，符合政府採購法施行細則第13條規定所稱「不同供應地區」，同時將標案以複數決標辦理，將有12家旅行業者受益。另，投標業者依照標案需求將特色餐廳、周邊旅遊觀光景點納入遊程規畫，帶動縣內正常經濟循環，推升台東整體經濟效益。有關旅行團參加對象、消費店家餐廳等，將於規畫完成後一併公開說明。

縣府為協助在疫情期間營運困難的產業，辦理「110年度振興推廣伴手禮品採購」，不限定投標資格，公司商號或個人工作室皆可參與，同樣以複數決標方式辦理，每標限制10萬元，預計將有60家業者受益。盼各界支持縣府將撙節預算用於振興台東經濟，用認同取代質疑。