7月15日，在珠海石景山隧道施工段透水事故現場，武警廣東總隊珠海支隊官兵構築堤壩。（新華社）

《中國建設報》微信公號報導，7月15日凌晨3時30分左右，廣東省珠海市興業快線（南段）專案石景山隧道施工段1.16公里處，發生透水險情，造成14名施工人員被困。接報後，中央住房和城鄉建設部部長王蒙徽立即作出部署，派員趕赴現場，指導幫助地方和有關企業加強應急救援，盡全力營救被困施工人員。

據珠海應急管理微信公眾號消息，廣東省應急管理廳事故後，立即組織力量趕赴事故現場協助指導救援工作，並迅速從周邊地市調度8支應急救援隊伍趕赴現場，聯合珠海市全力開展被困人員搜救、抽排水、堵管湧等救援工作。中午前已出動應急、消防、武警、公安、水務、交通等救援人員超過1000人，消防車22輛，現場作業面正在救援的移動大功率排水泵車5台。尚未與被困人員取得聯繫，搜救工作正在緊張有序進行中。

石景山隧道屬於興業快線（南段）項目一標段，南起九州大道─建業一路交叉口，北至板樟山北側。據了解，隧道工程事故地點上方是水庫，受困工人多為湖南籍。

廣東省委書記李希第一時間作出批示，要求科學組織全力搜救，防止發生次生災害，最大限度減少人員傷亡。省長馬興瑞、常務副省長林克慶，珠海市委書記郭永航第一時間趕到現場組織救援。

新華社報導，透水事故後，武警廣東總隊珠海支隊立即啟動應急回應，緊急投入兵力參與事故搶險救援。

上午8時18分，珠海支隊接上級和地方通報，先後組織117名官兵趕赴救災現場。支隊長孟祥龍帶前進指揮組成員與珠海市應急聯合指揮部研究聯合救援方案，政委黃培剛帶領值班人員在支隊開設基本指揮所。

根據聯合救援方案，參與救援的武警官兵分為兩個分隊。第一分隊協同其他救援力量共同擔負築堤任務；第二分隊主要擔負運送沙袋、搬運物資以及現場抽水等任務。

目前，參與搶險救援的武警官兵已協同其他救援力量構築堤壩近百米，運送沙袋7000餘袋，協助搬運抽水作業機組10餘台。武警廣東總隊已開通視頻指揮系統，密切關注現場情況，指導任務部隊加強值班值守，嚴密組織搶險救援行動。截至發稿，搶險救援工作正在緊張有序進行。