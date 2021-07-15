中信兄弟雖然傷了外野主砲張志豪，但仍有好消息傳來，「大師兄」林智勝重返一軍賽場，他也說，自己目前身體狀況非常好，希望能在缺少張志豪的情況下補上球隊攻擊火力。

兄弟15日原訂要在台南與統一獅交手，進行龍頭爭奪戰，林智勝也要暌違285天重回一軍先發打線，無奈碰上雨勢攪局。

林智勝去年10月動刀治療左腳韌帶斷裂傷勢，也因此錯過球隊春訓，好在碰上中職這次延賽近2個月，讓他有很多時間進行調整。

「這半年的復健都很順利，照著防護員的進度在走，讓我能盡快回到球場。」林智勝表示，目前身體狀況是百分之百健康，「不只打擊，也可以守備了，是完全正常才會上來一軍。」

原本林智勝在5月初就跟隨一軍，但後來因疫情延賽了近2個月，但他認為這對他來說或許是「因禍得福」，「對其他選手而言這2個月可能很煎熬，但因為我沒有跟上春訓，就把這段時間當作春訓，檢視一下受傷完的身體狀況。」

但在他歸隊時卻碰上張志豪動刀本季報銷，林智勝坦言自己責任感加重，「自己特長是什麼也很了解，希望長打能力有所發揮幫助球隊，少了志豪狀況下，可以補上球隊的攻擊火力。」