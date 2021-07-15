櫃買中心15日表示，華上生技醫藥公司（7427）興櫃一般板股票自7月16日起暫停交易。

興櫃一般板公司華上生醫公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告華上生醫公司普通股股票自7月16日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。