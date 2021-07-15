華上生醫股票自7月16日起暫停交易 18:392021/07/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，華上生技醫藥公司（7427）興櫃一般板股票自7月16日起暫停交易。 興櫃一般板公司華上生醫公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告華上生醫公司普通股股票自7月16日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 金麗科股票自7/16起預收款券 大陸碳排放權市場 7月16日上線交易 #華上生醫 #華上 #暫停交易 #股票自 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸全國碳交易市場 拍板7月16日開市 18:222021/07/15 兩岸 「代銷天王」海悅國際訂7月30日除息 每股配發7元現金、1元股票 18:512021/07/15 財經 亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 財經 華新董座焦佑倫表示 東元未來最重要回歸公司治理 12:082021/07/15 財經 上證指數收漲1.02％ 深成指漲0.75％ 16:212021/07/15 財經 南僑股東會完成董監改選 前5月獲利成長倍增 17:452021/07/15 財經 華新15日股東會通過每股配發現金股利0.90元 11:092021/07/15 財經 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 04:102021/07/15 財經要聞 李炳輝迎微解封開心上工 04:102021/07/15 娛樂新聞 7月24日迎客 奈良美智高雄站 再增26件驚喜 04:102021/07/15 藝文副刊 醫檢師獎金流向不明 時力批：衛福部沒配套也不查核 12:262021/07/15 政治 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。