大陸31歲女星譚松韻過去只能演一些小配角，觀眾最有印象的大多是她在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中，演出天真單純的「淳貴人」，直到電視劇《以家人之名》引起超高討論度，她才脫穎而出；譚松韻向來以親和力十足受喜愛，近日她大方分享素顏自拍，沒想到被粉絲吐槽，霸氣回覆讓網友笑翻。

譚松韻當年在《甄嬛傳》裡，清純又帶點傻氣的形象深植人心，之後在電視劇《最好的我們》和《以家人之名》演技也獲得肯定，人氣和國民度大增，戲約也不間斷；今（15）日下午譚松韻更新微博，曬出多張居家自拍照，調皮地說「給你們個機會，得到我的素顏」。

譚松韻曬素顏照，意外和粉絲鬥嘴讓網友笑翻。(圖/ 摘自譚松韻微博)

畫面中譚松韻把頭髮紮起，身穿休閒黑色上衣，拿著手機對著鏡子自拍，擺出各種可愛的神情，儘管素顏狀態還是稚氣十足，完全不像已經31歲，反倒是有種大學生的感覺，看得出來對外在保養得非常好。

譚松韻大方曬素顏也引起許多網友熱情留言，「啊啊啊這是哪位美女」、「素顏也好美」、「素顏也這麼美，美成天仙啦」；有趣的是她的一些鐵粉還忍不住吐槽她，「你（妳）不是經常素顏嗎」、「寶你（妳）素顏也不是一天兩天了，想給我們自拍就直說」，讓她又氣又好笑地霸氣回覆，「你走還是我走？」，讓不少人被她和粉絲的互動逗笑。