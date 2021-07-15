全台開放18歲以上民眾登記施打疫苗，縣府表示有7、8家廠商詢問移工何時可打疫苗？勞動署已公告合法移工可開始預約施打，一樣上公費疫苗預約平台點選「登記」就可預約。雲林縣已10萬6567人接種第一劑疫苗，疫苗覆蓋率為15.99 ％。

雲林縣移工人口數有2萬1519人，其中產業移工有1萬3177人、社福移工有8342人，縣府勞青處長張世忠表示，有參加健保的移工可上網登記與預約接種，勞動部勞發署已把疫苗預約平台譯成4國語言，雇主與移工朋友可上該署網站查詢。

縣長張麗善15日說明雲林縣疫苗預約及接種現況，雲林縣戶籍人口數66萬6578人，已有10萬6567人接種第一劑疫苗；截至14日全縣有13萬1913人登劑施打疫苗。

張麗善表示，雲林縣獲分配的疫苗12萬1800多劑，除了中央造冊的專案，能打的疫苗一劑不留，使用率87.5％。

今（16日）開打的第一輪疫苗，雲林縣有3萬5042人登記，不過只有66.4％有預約注射地點，全縣開放61個施打點。

張麗善表示，夜市復業是鄉親關注的民生議題，縣府已核准斗六人文、斗六莊敬、虎尾、土庫、馬光、大埤、北港同仁、西螺東南、斗南、林內、莿桐、崙背、二崙、麥寮泰安宮、口湖下崙、東勢賜安宮等16處夜市恢復營業的申請，核定備查。