「代銷天王」海悅國際（2348）今（15）日董事會決議，訂7月30日除息，每股配發7元現金、1元股票。

海悅國際去年受惠房市復甦，在全台遍地開花的推案策略、及轉投資優質建商投入自建案之下，獲利大豐收，全年合併營收37.48億元、營業淨利16.35億元、稅後淨利13.88億元，年增率分別為116.13％、183.11％與145.58％，EPS達15.1元，營收、獲利創歷史雙新高。

海悅國際股利也霸氣配發，合計達8元，傲視上市櫃房地產業者。

今天召開董事會，決議除權除息基準日、現金股利發放日一案，預計訂7月30日為除權息交易日，每股發放現金股利7元，及股票股利1元。

最後過戶日為8月2日，訂除權（息）基準日為8月7日。

海悅國際已於7月5日召開股東會，決議通過109盈餘分配案；今天董事會決議，8月7日為除權增資配股、除息基準日；現金股利發放日，訂於9月3日。