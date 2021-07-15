中央銀行公布6月銀行人民幣存款餘額增至人民幣2412.37億元（以下單位均是人民幣）、終結連續三個月減少，月增32.01億元或1.34％，包括DBU（外匯指定銀行）及OBU（國際金融業務分行）均增加，且活存及定存都增加，但DBU中的個人存款為減少。

央行官員表示，6月DBU存款餘額增加25.47億元或1.23％，其中法人戶來自電子業貨款收入增加，及保險業收回海外投資債券款增加，但個人戶續轉進基金等其他收益較高的人民幣商品，或其他看好的外幣，因此續為減少。OBU增加6.54億元或2.06％，因廠商貨款收入增加所致。

目前銀行人民幣優存利率仍位在相對低檔，最新至7月15日的1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率各為3.05％、1.65％、2.2％、1.8％及2.3％。與5月底相比，僅3個月期小幅上調0.05個百分點，6個月期下調0.2個百分點，其他均未調整，吸引力仍偏低。

人民幣匯款6月大幅增加801.1億元或85.46％。央行官員說明，DBU增加594.99億元或103.65％，同樣因廠商貨款收入，及保險業匯入投資款增加所致。OBU匯款增加206.31億元或56.74％，因三角貿易貨款收付增加。

台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場還是居第二位，僅次於香港至5月底8211億元，高於新加坡（季公布）至3月底1520億元，及南韓至5月底93億元。