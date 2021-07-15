搶攻微解封旅宿商機，台北六福萬怡酒店推出「2021好食光 萬怡饗樂家．隨心所欲」專案，7月31日前雙人優惠價3580元，就可享受豪華客房空間10小時，豪華客房變身餐廳包廂，在內享用價值3600元+10％的五星美饌三選一，有「牛排龍蝦海陸饗宴」、「烤鴨二吃」與「美式派對組合拼盤含飲品」等選擇。加價1000元則可延長為兩天一夜，延至翌日早上11點退房。

台北六福萬怡酒店提供民眾最安心的服務體驗，全區嚴格強化落實各項防疫工作，符合最新的全球衛生標準，榮獲世界觀光旅遊委員會的「安全旅遊戳記」認證，櫃台、電梯出入口及餐廳皆放置酒精消毒液，公共客區入座前後都會再用酒精擦拭消毒，全面加強殺菌及消毒作業及頻次，館內第一線服務同仁皆配戴口罩，以及護目鏡或面罩，並定時量測體溫，全面執行實聯制，為所有往來的貴賓測量體溫，全面守護民眾的消費安全。

六福萬怡酒店「2021好食光 萬怡饗樂家．隨心所欲」專案最早可於早上９點入住，民眾須提前２天預訂，並選擇於午餐或晚餐時段享用由專人送至客房的五星美饌。想吃大餐必點「敘日牛排龍蝦海陸饗宴」，內含低溫慢烤煙燻風味牛小排10oz，帶有多層次香氣，吃起來肉質多汁甜嫩，以及野菇松露奶油焗鮮龍蝦350g，龍蝦肉飽滿味甜，入口後還帶著濃郁的松露香氣，還有碳烤現流海鮮季節溫沙拉佐義式香料油醋醬汁、印度咖哩燉雞附法國麵包、經典法式洋蔥湯等豐富內容。

偏好吃中式料理的消費者，可點「粵亮烤鴨二吃」，第一吃為片皮鴨，搭配獨家三色餅皮及招牌醬料，以及創新花生跳跳糖、復古桂花情人果等多種配料，滿足多變挑剔味覺，第二吃可於「風沙韭銀炒鴨絲」、「翠玉白塔香爆鴨架」、「烈火白菜豆腐鴨架湯」、「荔灣艇仔鴨架小米粥」、「蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆」五款菜色任選。想讓狂歡夜晚更加分，則點「敘日美式派對組合拼盤含飲品」，包含墨西哥玉米餅佐番茄莎莎、獨家風味烤雞翅、酥炸軟殼蟹鮮蔬沙拉佐青檸香料油醋醬汁、綜合炸物拼盤、香蕉巧克力披薩、有酒精或無酒精飲品２杯，最適合好友同行的雙人微型派對。