即使新增確診案例逐漸減少，新冠疫情沒有遠離台灣社會，抗疫一年多以來，中央研究院幾乎每個研究領域都投入相關研究，人文社會領域學者亦集力投入「COVID-19 的人文社會省思」研究計畫，提出19篇科普專文回應社會需求，繼在專題網站（https://covid19.ascdc.tw）發表，中研院15日為研究團隊發行《研下知疫：COVID-19的人文社會省思》實體專書。

中研院長廖俊智表示，在新冠肺炎病毒挑戰人類知識邊界之時，「戰勝恐懼的唯一解方是獲取知識」，瞭解病毒如何傳播、致病，及演化，並透過疫情重新省思人們與社會、國家及環境的互動關係，得以彙聚力量，以行動迎擊，20位人文學者發揮學術專長，從不同視角來理解、並反思疫情的社會文化面向。

中研院近代史研究所特聘研究員康豹為此書幕後推手。康豹指出，新冠肺炎或其他疾疫不只是一種疾病，也是社會問題。「我們意圖藉由歷史與當代對話，以古鑑今，據此回應COVID-19對全世界的衝擊，以及今日臺灣所面臨的挑戰，以累積面對下次疾疫的資源。」

20位中研院人文社會學者發揮學術專長，例如針對疫情進行數據分析、問卷調查；針砭時事、反省法規；或從文學及歷史中得到啟發等。例如社會所副研究員蔡友月收集28位臨床醫護人員的口述史與生命史，敘述第一線醫護人員如何面對新冠肺炎的污名、心理壓力、醫療系統感染的風險，以及病毒傳播的死亡威脅。該所助研究員曾凡慈亦以〈「防疫破口」還是「無名英雄」？〉，呈現居家檢疫者及家人所面臨的嚴格挑戰。

疫情之後，保持社交距離宛如成為生活常態。人社中心研究員詹大千藉由17國本土病例資料及人流數據，回推「社交距離政策的有效性」。民族所研究員劉紹華則以〈狼來了與替罪羊〉，省思臺灣在新冠肺炎恐慌下的集體反應，如何造成制度性的污名排斥現象。

20位人文學者、共計19篇專文此次集結成書《研下知疫》。該書主編陳熙遠表示，此書薈萃各方心血，涵蓋範圍從臺灣延伸到亞洲、歐美乃至世界，時間橫跨千年。面對瞬息萬變的疫情，盼能用作為「敲門磚」，成為串接已知、探索未知的起點。