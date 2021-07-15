加拿大與南韓央行相繼召開最新決策例會，儘管利率按兵不動，但已在準備寬鬆退場。加國央行周三重申，經濟未完全復甦前不會升息，但每周購債規模縮減至20億加元。南韓央行周四則表示，計畫讓寬鬆措施有秩序退場，分析師預估最快第四季就會升息。

基於看好經濟復甦，加拿大央行召開決策例會後宣布縮減量化寬鬆(QE)規模，每周購債額度從30億加元減至20億加元(16億美元)。加拿大央行去年春季推出QE方案，當時每周購債額度目標為50億加元。

加國央行在會後聲明中指出，「購債方案的調整主要是反應經濟持續復甦的進展，以及央行對經濟展望的信心增強。」加國央行重申，在經濟低迷缺口完全補平前，基準利率都將維持在0.25％的低檔，此一經濟成長目標預估會在明年下半年達成。至於目前通膨率超過3％的情況，央行認為只是暫時，不久後便會放緩。

BMO資本市場首席經濟學家波特(Doug Porter)表示，他預估加國央行的QE方案明年初就會完全退場，並為接下來升息鋪路，「預估會在QE退場後12個月內升息，提前升息的可能性比較高。」此外，南韓央行周四召開例會後決議按兵不動，基準利率維持在0.50％的歷史低點，不過7名理事中有1人主張升息。

南韓央行總裁李柱烈會後表示，央行的計畫是讓寬鬆措施有秩序退場，8月會期可能就升息一案進行討論，暗示他仍傾向在今年底前展開升息。南韓央行之前就暗示，由於經濟強勁復甦，央行準備在今年啟動升息。不過，由於最近疫情又復燃，政府封鎖措施全面升級，短期內升息的可能性降低。

華爾街日報在南韓央行召開例會前所作的訪調發現，大多數經濟學認為，南韓會在第四季升息。