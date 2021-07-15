福山雅治主演人氣系列連續劇《神探伽利略》電視劇與電影版皆獲廣大人氣，電視劇第一季在2007年秋季「月九」（星期一晚上九點）時段播出，柴咲幸飾演福山的搭檔，電影版《嫌疑犯X的獻身》2008年10月上映，票房突破49.2億日圓（約台幣12億元）。

電視劇第二季在2013年春季同樣在「月9」時段播出，搭檔換為吉高由里子，播後緊接著同年6月29日電影版《真夏方程式》上映，票房仍高飆至33.1億円（約台幣8.3元），與前作同樣登上日本國片賣座第一。本月15日該作宣布，《沈黙的遊行》製作決定，並宣布2022年再戰大螢幕。福山將再度飾演湯川學，一同演出的還有柴咲幸、北村一輝等老搭檔。導演也由西谷弘繼續擔任。

原著作家東野圭吾表示：「聽聞新片消息讓我感到非常高興，福山、北村、柴咲所飾演三人能夠再聚首，想到就令人迫不及待，疫情未息，希望拍攝能夠平安順利。」

該作改編自東野圭吾原著「伽利略系列」推理小說，由日本富士電視台播映推理電視劇系列，福山雅治主演劇中物理學家「湯川學」，與刑警運用科學原理偵破看似「超自然現象」各類案件。