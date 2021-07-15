歌手謝和弦去年4月才因呼麻裁定觀察勒戒，未料去年9月又被驗出尿液有大麻陽性反應，期間他向檢方供稱施用的是「醫療用大麻」，並非毒品，但仍被依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，新北地院近期依施用二級毒品罪，判他有期徒刑4月，可易科罰金12萬，全案可上訴。

謝和弦2019年遭前妻Keanna檢舉吸食大麻，雖然到案後認罪，去年仍被送進勒戒所觀察，去年6月被評估無持續施用毒品傾向獲釋，而在同月也獲得檢方不起訴處分。

不過，謝和弦同年9月20日又在三重家中用電子菸呼麻，並在隔日被警方驗出大麻陽性，謝和弦被逮時聲稱，這是他從國外進口的醫療用大麻，不是毒品，但檢方認為他沒有提出合法進口、施用證明，且我國沒有所謂醫療用大麻，因此不採信其說法，將他起訴，並聲請簡易判決。

在法院審理期間，謝和弦具狀稱，他長期罹患重度躁鬱症，服用CBD藥物，並出示診所診斷證明，不過法院發現就診時間是在今年4月間，而謝被抓到施用毒品是在去年9月，期間相距7個月之久，且無法確定謝施用的大麻是來自於診所開立的醫療藥物。

法院向診所求證後發現，謝和弦去年間沒有到該診所就醫，且自從4月就醫後就未返回診所看診，因此診所無法評估他治療後的恢復狀況，而診所開立的醫療用大麻屬於錠劑服用，與謝和弦聲稱用電子菸方式吸食，明顯不同，因此未採信他的說法。

法官稱，謝和弦曾施用毒品，經過觀察、勒戒，但再度吸食，顯見戒除毒癮的意志薄弱，另外考量謝和弦為表演藝術的社會知名人士，具社會影響力，行為舉止自當謹慎，因此依施用二級毒品罪處4月徒刑。