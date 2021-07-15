嘉義縣長翁章梁（左三）感謝慈濟基金會的大愛。（張亦惠攝）

慈濟基金會捐贈給嘉義縣弱勢學生家庭「安心生活箱」、「健康蔬果箱」及白米等。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

過去不少弱勢孩童會藉由暑假到校課輔學習並在校吃午餐，今年因疫情影響不能到校，慈濟基金會針對弱勢家庭發起了協助弱勢學童暑期營養支持計畫，7、8月採購嘉縣在地蔬果箱，捐贈給嘉義縣弱勢學生家庭「安心生活箱」、「健康蔬果箱」及白米等，受惠學校計126校，1500戶學生家庭。

延續前一波停課不停學捐贈網卡慈濟慈善基金會這次以弱勢學童暑期營養支持計畫，讓弱勢家庭暑假能豐餐加菜，15日透過視訊，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文將安心生活箱贈給縣長翁章梁，由新港國小校長顏金郎代表從縣長手上接受，物資將由家長到校領取，或由師長、志工送到學童家中。

翁章梁說，感謝慈濟慈善基金會關心弱勢學生在暑假期間的飲食問題，特別準備蔬果箱和生活箱，還加碼2包特級白米，讓弱勢孩童在暑假期間能安心在家；同時也感謝慈濟志工辛勞配送、新港鄉農會及中埔鄉農會協助供應在地最新鮮優質的蔬果，傳播大愛外更照顧到嘉義縣在地農民。

慈濟基金會指出，7月份第一波物資在15日前已全部配送至各校，由學校立即轉送給弱勢家庭，8月份另有第二波配送，讓暑假在家的弱勢學生一樣有豐富營養的食物可享用。

顏博文說，去年慈濟針對全球疫情啟動兩項計畫，一是防疫物資，二是紓困計畫，今年5月因本土疫情升溫而擴大對象，弱勢學童是其中之一，針對停課學生的安心學習，慈濟提供嘉義縣1000個無線分享器；針對學童暑期營養，考量到的是孩子全家的需求與份量，7、8月各分送一次給126校共約1500戶弱勢學生家庭「安心生活箱」、「健康蔬果箱」及白米等。