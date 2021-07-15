普生（4117）15日召開股東常會。伴隨加速拓展新冠肺炎試劑齊全產品線、申請各國認證及優化試劑生產量能，2020年營運由虧轉盈，毛利率52.76％，EPS1.18元，繳出歷年新高成績。2020年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至16.35％、11.62％。

普生認為，新冠肺炎疫情持續，RT-PCR核酸試劑產品良好需求，而各國加速疫苗接種進度，有助帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，並加速美國Danner Laboratory檢驗實驗室的檢驗項目發展，使自製試劑能在美國作診斷檢驗，減少成本支出。搭配海外銷售動能持續放大，營運規模蓄勢更上層樓。

普生表示，去年因應全球疫情檢測需求，高度集中資源全力加速進行新冠肺炎試劑產品開發，並成功打造RT-PCR核酸試劑、抗原快篩及ELISA血清抗體試劑、以及VTM病毒採集組與核酸萃取劑檢測等齊全產品線陣容。其中，RT-PCR核酸試劑產品受惠印度、印尼、中東及東南亞等地區客戶試劑訂單需求高漲，挹注整體產能稼動率保持良好水準，加上美國檢測需求持續升溫，帶動美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能，2020年Danner Laboratory檢驗實驗室銷售成長77.8％。

普生指出，近期旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑已獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊，公司亦持續進行GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑提供台灣衛福部進行送件申請專案製造，同時全力進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數。待完成衛福部規範臨床收案件數將以最快時間進行送件申請作業，有助創造營運新一波銷售表現。