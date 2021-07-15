台積電、永齡基金會成功採購各500萬劑BNT疫苗，捐贈給政府後，外媒報導稱台灣徵召台積電、鴻海取得BNT疫苗。總統府14日表示，永齡基金會、台積電兩企業分別於6月1日、6月10日主動提出申請購買疫苗捐贈案。前民進黨立委郭正亮表示，一定是台灣官員跟外媒講的過程中，讓他們感覺好像是政府主動的。

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》指出，最近彭博和路透社常常會放消息，他們的消息來源通常是台灣官員，也不是立委，講白了都是行政院。外媒不可能了解那麼多決策的細節，所以一定是台灣官員跟他們講的過程中，讓他們感覺好像是政府主動的。

被問到官員怎麼會講成這個版本呢？郭正亮認為，官員除了邀功，還能說什麼呢？官員應是不要讓人家覺得是被動的，用他們的字眼來說，就是一種認知作戰，可是距離事實太遠了。大家都知道鴻海創辦人郭台銘5月23日起心動念，一直到6月18日見總統蔡英文之前，還找不到政府授權的門；6月17日，他萬念俱灰才寫了八點聲明，總統覺得這件事還是要處理，所以才把台積電拉進來。外媒報導稱台灣徵召台積電、鴻海取得BNT疫苗，只有總統府發聲明稿否認，因為知道不能這樣做，若拿到裡子還要面子，就過頭了。

台積電是主動提出申請購買疫苗捐贈案嗎？郭正亮指出，台積電的主動，是想幫員工買疫苗，但絕對不是買500萬劑疫苗。而美國也擔心台灣半導體供應鏈出問題，於是希望台積電做好自身防護，台積電基於履行客戶的責任，想說可不可以先買些疫苗，它早就反映了，總統府就說，既然要買，是不是就買多一點。所以不能說台積電完全被動買疫苗、或是主動買500萬劑疫苗，而是介於兩者之間。