台南市大內區公所拍微電影宣傳在地農產與景點，果農們一起入鏡。（劉秀芬攝）

台南市大內區公所拍微電影宣傳在地農產與景點，介紹芒果農葉清影（左）、葉財成父子果園。（台南市大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

今年台南芒果節活動因疫情取消，為了幫助在地果農銷售，芒果產區公所各自出招，大內區公所拍攝微電影，邀請回鄉服替代役的作家楊富閔、網紅娜娜林岱葳為大內芒果代言促銷，介紹大內風景景點，並訪問在地農友，透露在白堊土種植的芒果特別美味原因。

大內區長李義隆表示，大內區7成屬於低海拔山坡地，多為白堊土地質，因山坡地勢雨水不易淤積，結出來的果實特別香甜、果肉Q彈，今年受疫情影響，芒果農銷售也受影響，大內區青果集貨市場提前開張，供農友擺攤販售。

李義隆說，微電影中也介紹了大內走馬瀨農場、南瀛天文館、蘭花生技館、彩疊山，拜訪葉財成等農友。葉財成說，他家芒果種植於白堊土上，白堊土較不易吸水，但也富含鈣質及微量元素，因此除了勤於澆灌，還要運用有機肥，種出來的芒果果肉Q彈、香氣十足。

楊富閔則是電視劇《花甲男孩轉大人》原著小說《花甲男孩》作者，今年初回鄉於公所服替代役，不僅幫大內國小學童上作文課，這次幫忙宣傳起大內芒果。

楊富閔表示，大內是他的故鄉，很多長輩都有種植芒果、酪梨、木瓜，他阿嬤以前也都會到青果市場擺攤賣芒果，雖然他以前作品沒有特別以水果為主角，但是幾乎每部作品人、事、物、情節都會帶入務農背景。

楊富閔說，他很開心可以回鄉服役，像帶上濾鏡，每天走的路那麼熟悉，換一個身分，感受就不一樣，用另一個角度來看熟悉的家鄉，重新認識自己的家鄉，新作也在醞釀中。

此次一起拍微電影宣傳大內農產景點的網紅林岱葳，曾為台南市府拍過大內酪梨宣傳影片，對大內農產也很了解，希望把大內優質農產、美麗好玩景點推薦給粉絲朋友。