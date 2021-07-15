台灣今日疫情新增本土確診病例僅14例，而台灣三級警戒實施逾兩個月，究竟能否於726成功降級解封，引起各界關注。若726能降級解封，PTT網友歸功於全世界沒有像台灣人這麼自律的，拜託到時候政府不要再出來收割了！

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

台灣三級警戒實施逾兩個月，究竟能否成功降級，引起各界關注。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，昨（14）日感染源不明的個案，自疫情爆發至今，首次降至10例以下，達降級標準。如果疫情持續趨緩，7/26解封的機率越來越大。不過，根據疫苗覆蓋率高的歐美國家經驗，證明新冠肺炎的病毒不會離開地球，與病毒共存的未來無可避免。

台大公衛學院教授陳秀熙昨（14）日也認為台灣已經可考慮解封，而且開放餐廳內用對庶民經濟非常重要。不過，衛福部長陳時中則回應，根據各縣市的規定來做，雖然學者認為可以，但是可能地方政府擔心仍有太多變數，因此還是謹慎為要。

若726能降級解封，PTT網友直言，全世界沒有像台灣人這麼自律的，別國打疫苗是愛打不打，台灣人民是拼了命要打，跌倒還要被政府笑。拜託到時候政府不要再出來收割了，擋疫苗這筆帳，人民都會記在心裡的！只希望不要政府再出來大收割了！