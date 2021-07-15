指揮中心13日開放18歲以上民眾登記新冠疫苗施打疫意願，結果只勾選莫德納的有418萬人，超過總登記人數的一半以上。不過有網友好奇，台灣自購加上美國贈台的莫德納疫苗，目前總共也只有約755萬劑，在不混打的情況下，若打滿2劑，就只有377萬人可以打得到莫德納，其他不願意先打AZ的人，最後恐怕只會等到國產疫苗。

中央流行疫情指揮中心宣布，第三輪18至49歲的疫苗意願登記，延長至19日中午12點，截至今(15)日下午5點為止，共計757.6萬人完成登記，其中18.9萬人單選AZ疫苗，418.1萬人單選莫德納，320.5萬人同時登記AZ和莫德納。

有網友在網路論壇《PTT》表示，根據指揮中統計，18歲以上人口1994萬5269人，以8成施打率計算約1595萬6215人，扣掉已施打及已預約AZ的人數約513萬人，表示還有1081萬8320人是想打莫德納的，若再加上12-17歲的127萬人，共約1208萬8320人。

原PO指出，目前國內的莫德納疫苗只有755萬劑，加上BNT的1500萬劑，合計共2255萬劑，一人兩劑的話，等於只有1127.5萬人打得到，至於沒打到的81萬3320人，估計最後大概只能等著打國產疫苗無誤。

貼文一出引起熱議，不少網友回應「55歲以上還有機會等到，其他直接剩國產」、「等看看，看以後會不會哭出來」；不過也有人認為，說不定可以撿學生打剩的BNT，或者擠殘劑也可以，10人份打11人份，此外，還有人說，登記後的施打率應該不會到8成那麼高，最後估計一定會有人什麼都不打。