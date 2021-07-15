大陸官方15日公布，研究在上海市浦東特定區域對符合條件的從事積體電路、人工智慧、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起5年內減按15％的稅率徵收企業所得稅。

新華社報導，中共中央、大陸國務院印發「關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見」（簡稱意見）提出，在浦東特定區域展開公司型創業投資企業所得稅優惠政策試行。

在試行期內，對符合條件的公司型創業投資企業按照企業年末個人股東持股比例免徵企業所得稅，鼓勵長期投資，個人股東從該企業取得的股息紅利按照規定繳納個人所得稅。

意見又指，到2035年，浦東現代化經濟體系全面建構，現代化城區全面建成，現代化治理全面實現，城市發展量級和國際競爭力躍居世界前列。到2050年，浦東建設成為在全球具有強大吸引力、創造力、競爭力、影響力的城市重要承載區。