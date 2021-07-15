軍事新聞網站「Military.com」14日報導，美國五角大廈督察長（inspector general）近期發布報告，批評隸屬於美國運輸司令部（USTRANSCOM）的兩個大型軍事碼頭存在安全漏洞，使武器面臨被盜的風險。「美聯社」（AP）先前才報導，美軍在10年內至少失竊1900把各式槍枝。

五角大廈代理督察長歐唐納（Sean O'Donnell）發布報告，稱北卡羅萊納州「太陽點軍事海運站」（Military Ocean Terminal Sunny Point）和加州「康科德軍事海運站」（Military Ocean Terminal Concord）等兩座大型軍事碼頭，由於人員不足和缺乏經費，無力於地面和海洋區域提供足夠的安全措施，包括巡邏艇、警告標示等；且在高層人事流動迅速、未將安全計畫視為優先事項之下，相關計畫不僅不符合五角大廈標準，也未每年進行檢討。

歐唐納警告，這兩座海運站是美國運輸司令部旗下唯二有能力以貨櫃形式海運軍備、彈藥和炸藥（arms ammunition and explosives AA&E）的設施，而上述安全漏洞使其面臨遭到非法侵入的風險，可能導致致命的軍用武器或炸藥被盜。

雖然根據公開資料，當地尚無任何機敏設備遭到破壞或偷竊的紀錄，但「美聯社」指出，美國軍方在此類事件的紀錄恐遠低於實際狀況；如根據該報資料庫，美軍2010年至2019年期間共遺失至少1900把各式槍枝，但手握美軍近70%槍枝的陸軍，卻僅記錄到230把步槍和手槍遺失或被盜。

由於美國國防部近幾年停止對國會的年度武器遺失報告，美聯社自行透過查閱軍事刑事案件檔案、小口徑武器登記資料庫、美軍內部文件等方式，建立起美軍武器遺失資料庫。而根據統計，自2010至2019年，美軍總計遺失了1179把步槍、694把手槍、74挺機槍、36具榴彈發射器、34管火箭發射器、25門迫擊砲、11把霰彈槍，以及7把其他種類的武器，且此數字已去除因已知事故和戰鬥而損失的武器。