今天有三架載運新冠疫苗的飛機同一天抵達，蔡英文總統今晚表示，「友情的疫苗、外購的疫苗，都到台灣了！」她再度呼籲，打疫苗必須成為「全民運動」，才能儘早提升台灣社會集體的防護力。「還沒有做意願登記的朋友，記得趕緊登記了！」
蔡英文在臉書表示，今天下午，一共有三批疫苗先後抵達。一批是日本政府提供的97萬劑AZ疫苗，另兩批是我們訂購的56萬劑AZ疫苗及35萬劑Moderna疫苗。「看到一箱又一箱疫苗從飛機上卸貨，確實讓人振奮！」
她要再次感謝日本各界的協助、外交團隊在第一線的打拚，以及這段時間以來，所有每天緊盯外購疫苗進度、不斷催促供貨的政府同仁。因為大家共同的努力，目前台灣取得的疫苗已經累計超過890萬劑了，將能讓我們的大規模施打持續進行下去。
她呼籲，最重要的是，打疫苗必須成為「全民運動」，才能儘早提升台灣社會集體的防護力。還沒有做意願登記的朋友，記得趕緊登記了！
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