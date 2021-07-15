台灣向莫德納（Moderna）藥廠洽購505萬劑疫苗，首批15萬劑於5月28日到貨，第二批24萬劑在6月18日運抵台灣，第三批41萬劑在6月30日到貨，第四批在15日約35萬劑由華航5556貨機載運，從盧森堡運抵台灣。（陳麒全攝）

衛福部長陳時中親自迎接在13時54分抵達的日本捐贈97萬劑AZ疫苗。（陳麒全攝）

日本捐贈的97萬劑AZ疫苗在15日中午13時54分抵達桃園機場。（陳麒全攝）

第三批56萬劑在15日由華航834客機由泰國運送來台。（陳麒全攝）

今天有三架載運新冠疫苗的飛機同一天抵達，蔡英文總統今晚表示，「友情的疫苗、外購的疫苗，都到台灣了！」她再度呼籲，打疫苗必須成為「全民運動」，才能儘早提升台灣社會集體的防護力。「還沒有做意願登記的朋友，記得趕緊登記了！」

蔡英文在臉書表示，今天下午，一共有三批疫苗先後抵達。一批是日本政府提供的97萬劑AZ疫苗，另兩批是我們訂購的56萬劑AZ疫苗及35萬劑Moderna疫苗。「看到一箱又一箱疫苗從飛機上卸貨，確實讓人振奮！」

她要再次感謝日本各界的協助、外交團隊在第一線的打拚，以及這段時間以來，所有每天緊盯外購疫苗進度、不斷催促供貨的政府同仁。因為大家共同的努力，目前台灣取得的疫苗已經累計超過890萬劑了，將能讓我們的大規模施打持續進行下去。

她呼籲，最重要的是，打疫苗必須成為「全民運動」，才能儘早提升台灣社會集體的防護力。還沒有做意願登記的朋友，記得趕緊登記了！