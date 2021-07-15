法國知名觀念藝術家克里斯蒂安．博爾坦斯基，14日於巴黎辭世，享壽76歲，其長期合作的瑪麗安古德曼畫廊公布了這一消息，但未透露死因。

博爾坦斯基最知名的創作手法即為蒐集來自匿名對象的親密物品，如個人照片、衣物等進行創作，在匿名的同時也顯現了人們的共同命運。他的作品也大量地觸及死亡，如1987年的《檔案》，他蒐集了350張黑白照片，照片中的主角皆已往生，藝評家曾指出，這些肖像並不面向特定觀者，而是向所有背負著生之短暫這一命運的觀者低語。

博爾坦斯基尤其驚人之舉在於2009年，他將死亡的議題從他人身上轉而在自己身上實踐，他向澳洲收藏家大衛．沃爾什「出售」自己的人生，在工作室裡裝置了攝影鏡頭，將自己的生活記錄下來，藏家則是每個月向他支付「收藏費」，而這件作品，藝術家活得越久，作品價格就越昂貴！且在作品《最後一秒》中，便展示著博爾坦斯基至今活了多少秒。

克里斯蒂安．博爾坦斯基1944年生於巴黎，身為猶太裔，且他的父親曾在家中地板下躲避了1年半，這樣的家族故事對他的創作產生重大影響。他曾表示：「我生於二戰結束的時候，我父母的多數朋友都是倖存者，小時候一直聽到這樣的故事，改變了我的思想。」他也曾說道：「今天，我認為我們依然處於戰爭狀態，什麼都沒變。」

博爾坦斯基12歲便離開正規的學校教育，在家人建議下開始畫畫，1970年代，他便透過拍攝一些物件如生鏽的錫盒、燈泡，用以展現人類生活短暫本質。1975年，他首次參加威尼斯雙年展，而他一生中，共參加了6次；1984年，他在龐畢度中心舉辦了個展。

「我是一名藝術家，因為我出生於20世紀的法國」博爾坦斯基曾在訪問時說道：「我不用語言說話，我用感情說話，這就是我喜歡成為一名藝術家的原因。」