慈濟與新北市共同攜手合作「弱勢學童暑期營養支持計畫」，在暑期照顧低收入戶、偏遠地區中低收入戶及家庭突遭變故學童，捐贈每月每戶「安心生活箱」及「暖心蔬果箱」各1箱，近4000名學童受惠，總值達2438萬元。

新北市教育局表示，疫情重創全國民生層面廣泛，慈濟為減輕弱勢學童家庭經濟負擔，規劃「疾疫紓困跨界合作計畫」，在7、8月安排配送物資至各縣市弱勢學童家中。捐贈物資包含「安心生活箱」內含白米、麵條及各類穀物，由師兄師姐們愛心親手打包，讓孩子增添營養及飽足感。

另外，捐贈的「暖心蔬果箱」內含4種有機葉菜類、8種根莖類、3種菇類及1種水果，讓學童攝取足夠營養、提高免疫力。教育局指出，考量孩子進行線上學習大量用眼，經營養師規劃富含維生素A、C及類胡蘿蔔素之多色蔬果，並搭配新北有機蔬菜政策由新北果菜公司嚴選蔬果把關。同時，也能幫助疫情間無法供應營養午餐蔬菜之有機菜農增加銷售通路，形成影響社會的正向良好循環。

新北市長侯友宜表示，市府透過新北市好日子愛心大平台募集到許多善款成為防疫基金及扶助弱勢的物資，本次捐贈案結合教育局、社會局團隊力量與慈濟基金會共同促成。市府懷著感恩的心由衷感謝民間團體在疫情困難時伸出及時援助的手也歡迎更多企業或民眾響應，讓生活艱困的孩子獲得實質支持。