香港影星成龍最近在大陸舉辦的一場電影行業人士聚會上表示，「很羡慕共產黨員」，很想讓自己「做黨員」。這一番表態隨後在社交媒體上引起議論和嘲諷，網友們表示，「私生活醜聞多，生活作風不合格」、「婚外戀還有私生子女，兒子吸毒藏毒」，這個「政治審查就過不了關」。

《德國之聲》報導說，成龍在7月8日參加中國電影家協會召開「學習『七一』重要講話精神座談會」，他在會上談話視頻被大陸《央視》旗下的《中國電影報導》官方微博發佈，成龍說：「我很榮幸成為一個中國人，但是我也很羡慕你們是黨員，就覺得共產黨真的太偉大了，黨講的話，他們承諾的東西，不用百年，幾十年後一定會實現，我要做黨員。」

成龍在座談會上還讚歎抗日戰爭時期的中共八路軍：「那些兵穿著草鞋，拿著單發子彈，對著機關槍，拿大刀長矛對著他們的先進武器，我覺得我們共產黨的那些八路軍，真的是太了不起！」

相關報導在社交媒體上引起網民的議論紛紛。有人調侃稱，成龍「生活紀律不符合要求，有婚外戀和私生女、兒子吸毒藏毒」、「政審過不了關」。有人呼籲他「把美國的豪宅賣了交黨費！」或直接批評他「先撈錢再要政治護身符」。

另外也有人表示，「欣賞、喜歡成龍，有理想有追求。為中國人在好萊塢爭得了一片天地，是中國人的驕傲」，「成龍也要自願入黨，說明了『大道不孤』這個道理。說明了中國走的道路上不是孤單的一人。」

大陸網民評論留言不屑和嘲諷數量還是明顯比較多，有網民稱：「挺好，成龍具有一個共產黨員應有的所有素質」，「物以類聚嘛，他那是找到組織了！」

報導說，作為演藝界名人，成龍的政治表態經常引起關注和爭議。2004年，成龍指責臺灣選舉「是個笑話」，引臺灣許多人不滿；2009年成龍在海南博鼇亞洲論壇上再次語驚四座稱，「臺灣、香港自由太多，所以亂」，「中國人一定是需要管的，否則便會為所欲為」，同時還公開支持中國的言論審查制度。

成龍在2013年入選中國全國政協委員，以他的名氣與電影藝術的成就來說，這個名譽席位算是來得很晚。他在大陸一般人心目中的形象並不好，尤其是在上世紀末到本世紀初的十幾年當中，他代言過的品牌或商品大多都出現品質問題或是經營不善倒閉虧損，網民甚至稱為「成龍代言魔咒」。網民這次甚至說，這樣的人入黨太危險了。

報導說，一位網民引用魯迅名著《阿Q正傳》裡的典故評論成龍入黨：「他想成為趙家人。但在趙家人眼裡，他只是一個能幫農夫培養韭菜的田而已。」今年中共慶祝百年黨慶時，他還參加了相關的文藝演出活動，與台灣女歌手張韶涵等人合唱抗日戰爭著名歌曲《保衛黃河》。