一名人妻與丈夫阿進（化名）結婚多年，但婚後卻成為幫婆婆賣麵的勞工，甚至婆婆還向她說，「娶妳進來就是要妳工作的」，過程中丈夫全都不吭聲，人妻心寒至極向法院訴請離婚，屏東地院日前判決出爐，准許兩人離婚。

判決書指出，人妻主張與阿進於2017年結婚，婚後與婆婆同住，但她每日都需幫婆婆賣麵，假日也無法休息持續近2年的時間，後來婆婆還要求她每日凌晨3時先去幫小姑賣牛肉，賣完後再來麵攤幫忙洗碗與賣麵，婆婆還嗆說，「娶妳進來就是要妳工作的。」

人妻控訴，有次她因極度疲累而休息一天沒去工作，卻遭到婆婆趕出家門，經她的姐姐居中協調，婆婆才同意以人妻支付電費作為返家條件，此外，阿進卻完全不需要工作，僅需念書考試，兩人婚後即分房，阿進在有需求時才會來找她，她難過地說，「不知道究竟是阿進的配偶或只是他的洩慾工具」。

人妻提及，阿進曾向她說，「若再被趕就要離婚」，夫妻倆因為冰箱內放東西的小事吵架，婆婆就當場再次驅趕她出門，而阿進卻完全不維護她，讓她感到身心俱疲，此後夫妻分居達3年的時間，阿進也不聞不問。

人妻指出，阿進並無生子意願，且婚後阿進都在讀書，夫妻彼此間無連結，雙方已無法再繼續共同生活，婚姻無互信互賴的基礎，向法院訴請離婚。

阿進反駁，他半工半讀凌晨幫忙賣豬肉，下班又去幫忙賣麵，經常連假日都沒辦法休息，曾因極度疲累而不甚割傷手指，也不得休息，並強調他有工作，絕非人妻所稱只要讀書，且人妻在麵攤上班是為了共同維持家庭生計，也是自願去小姑的攤位e工作，每月均有支薪絕非無償，人妻是為增加收入才工作，不屬於同居虐待。

阿進又說，母親向人妻要電費一事他並不知情，且後來電費是由夫妻倆共同負擔，而生育孩子需要許多時間與計畫，他也擔心晚間進房會影響到妻子的睡眠，因此才在隔壁房間休息，並非無故不履行同居義務。

屏東地院法官勘驗事證、人證等，判定人妻的離家為正當理由，但綜觀來說，此段婚姻破裂歸咎於阿進過於消極，准許兩人離婚。可上訴。