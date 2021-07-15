超級卡哇伊的otto機器人能走路、唱歌跳舞跟偵測障礙物。（板橋高中提供）

電機系向來是熱門科系，尤其是台大電機，更是國內二類組高中生最嚮往的夢幻科系。板橋高中今年與台大、元智電機系合作，規畫4場線上夏令營，由台大電機教學經驗豐富的師資進行授課，與學員腦力激盪，設計機器人程式，並實際做出能由APP遙控的機器人。7月兩場活動開放報名首日即額滿，吸引近百位高中生參加， 8月即將推出第二波，活動是由新北市教育局「創新加速器計畫」補助，學員全額免費。

板橋高中相當注重資訊和科技人才培育，去年起加入新北市教育局為期3年的「創新加速器計畫」，帶領學生們透過「機器人」這個主題，認識科技與生活的關聯，受到大批高中生喜愛，很多原本不懂程式語言的學生在去年因為體驗過板中所舉辦的相關活動，對科技領域產生興趣。今年因為COVID-19三級警戒的關係，學校7月兩場夏令營改為線上方式進行，兩場活動重點不盡相同。

7月19日至21日「機器學習實戰營」由台大電機師資授課，從基礎機器學習概念開始，帶領學員認識類神經網路，並分組進⾏CIFAR-10影像分類模型實作。7月22日至23日「OTTO機器人暑期營隊」與元智大學合作，帶領學生們從無到有、製作超萌OTTO機器人。

板橋高中表示，一系列活動學生們均能透過親身實作感受到科技跟生活應用的關聯，無論未來是否會選相關科系，都能從這些經驗中得到啟發、培養成創客精神。