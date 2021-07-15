短影音社交應用程式TikTok全球下載量達到30億次里程碑，面對TikTok來勢洶洶的挑戰，臉書宣布要砸10億美元獎勵資助社群媒體創作者，直到2022年結束為止，升高社交平台爭搶網紅的戰火。

臉書的這項投資包括獎勵內容創作者，其在照片分享服務Instagram等app上的瀏覽數若達一定目標，將支付他們報酬，還要資助app使用者創作內容。

這家社群龍頭大撒錢，從其他平台挖角網紅的意圖明顯，盼能將有大批粉絲追隨的內容創作者，自YouTube、TikTok等對手平台招攬過來。

鑑於得網紅者得天下，各大社交平台紛紛發動搶人攻勢，以全新的報酬條件和服務，吸引社群媒體名人留下。

TikTok承諾3年內花20億美元支持創作者。Snapchat過去透過所謂的Spotlight計畫，每日發總獎金100萬美元，鼓勵創作者張貼熱門短片，Snapchat母公司Snap表示，目前仍每月發數百萬美元支持創作者。

為了與TikTok互別苗頭，谷歌旗下的YouTube去年推出短影音服務Shorts，發布的影片以60秒為限。YouTube今年5月宣布，要在今明年發放1億美元獎金給60秒影片創作者。

行動應用程式分析公司Sensor Tower本周二報告指出，「TikTok的全球下載量達30億次里程碑，成為史上第5大非遊戲app，而這塊領域歷來都是臉書獨霸。」

美國投行JMP Securities分析師喬希（Ron Josey）表示，各家社交媒體公司的獎勵內容創作者計畫，是衝著強勢崛起的TikTok而來，該平台持續可見很高的互動率（engagement rate）。根據Sensor Tower，今年上半TikTok的下載量居全球之冠，也是全世界最賺錢的非遊戲應用程式。

臉書的優勢在全球觸及率，以3月為例，平均每天有27.2億人次使用臉書平台，當然也包括Instagram。臉書執行長祖克伯曾說，他希望臉書這個平台，成為數百萬內容創作者最佳謀生之地。