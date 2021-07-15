日本桌球天后福原愛本月9號與江宏傑發出聯合聲明，宣布5年台日跨國婚姻畫下句點。恢復單身後的她，未來動向備受關注，現在更有日本媒體報導，她私下向友人表達想「一個人」思考未來的計畫，間接證實她與傳出不倫緋聞的早稻田學弟「橫濱大谷翔平」已成過去式。

福原愛今年初被直擊與一名外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男在橫濱約會兼過夜，不倫戀緋聞轟動中日台三地，這位高帥男甚至還被台灣網友戲稱為「橫濱大谷翔平」。福原愛也因為不倫緋聞重挫形象，不少工作告吹，但隨著她正式離婚後，情況似乎有了好轉，有電視台工作人員透露，福原愛已接到東京奧運相關的工作邀約，重返體育界的日子不遠。

日媒《女性自身》今（15日）更曝光了福原愛與密友的私下談話，指福原愛、江宏傑雖然講好共同擁有孩子的監護權，但實際上可能還是由江宏傑獨力照顧，因為福原愛私下曾向友人表示：「我現在想『一個人』思考未來。」而這句話也等於是她的單身宣言，間接證實她與橫濱大谷翔平已成過去式。

福原愛也向友人透露，目前她會留在日本與哥哥一起照顧因行動不便而坐著輪椅的母親，另外也會盡力完成東奧相關工作，並盡快重啟才剛成立不久的公司，

與福原愛傳出不倫緋聞的橫濱大谷翔平，先前曾被日媒起底，指他不僅是小福原愛5歲的早稻田大學學弟，還是在「有鋼鐵部門」公司工作的菁英上班族，負責石油業務，進公司6年，年收約800萬日幣（約208萬台幣），曾為了省生活費，住在員工宿舍。之後橫濱大谷翔平更被爆出早有個從大學交往至今的妻子，令無端成為小三的福原愛相當崩潰。