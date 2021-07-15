全球晶圓代工龍頭台積電今(15日)召開法說會，針對分析師提問在全球布局的規劃，以先進製程研發與量產進度，包括台積電總裁魏哲家說明目前5奈米、4奈米以及3奈米製程進度，以及台積電董事長劉德音透露，在美國亞利桑那州2024年將量產的5奈米晶圓廠，由於客戶強勁需求，不排除擴建可能性。

台積電指出，隨著客戶需求強勁，台積電正在台南科學園區建置5奈米與3奈米產能，並計畫在竹科、中科以及南科擴大產能，由於台灣為台積電主要生產基地與研發中心，先進製程最初量產階段都在最近的研發中心進行並緊密的大量合作，並保持最先進的製程技術將持續在台灣生產。

台積電5奈米製程今年進入第二年，受惠於智慧型手機及高效能運算(HPC)產品推升，預估今年可貢獻營收達20%；至於5奈米製程家族延伸的4奈密米製程，預計本季試產，2022年量產。魏哲家指出，台積電3奈米製程將在今年進行風險試產，明年下半年量產，並沿用FinFET架構。

至於有分析師提問3奈米製程為何下半年才量產，魏哲家指出，3 奈米量產第一年主要動能來自智慧型手機，下半年量產是與客戶共同決定，也是最符合客戶需求，預料HPC將是未來5年3奈米製程主要動能。

至於劉德音指出，台積電將在美國亞利桑那州建立的12吋晶圓廠按照預定計畫推進，目前正在調整美國生產線，提升美國廠營運效率，首批美國招募的工程師已經在今年4月下旬抵台，進行5奈米製程技術培訓，目前美國亞利桑那州廠區已經動工，預計2022年下半年進機。從第一期規劃來看，美國廠預估月產能2萬片，到時台積電擁有的製程技術將是美國最先進技術，由於台積電的客戶歡迎台積電在美國設置產能，大力支持並給予業務承諾，讓台積電能在美國不排除有第二期廠房擴建的可能性，滿足客戶要求。

劉德音也指出，台積電28奈米製程進一步擴大在南京的業務，支持客戶迫切需求，預計2022 年下半年量產，2023年將達到4萬片產能。

先前市場消息傳出，英特爾有意搶下台積電3奈米製程產能，但英特爾執行長Pat Gelsinger卻投書媒體，喊話希望高達520億美元的政府補助，不要給只在美國設廠製造，但製程技術、IP專利權不屬於美國的公司，外界認為就是指台積電，這也導致資深半導體分析師陸行之說，若美國不願意給台積電補助，那就代表美國半導體供應鏈建立計畫有偏頗之意，台積電建立一個樣板廠就是，如今台積電願意下更多成本在美國擴產，也代表台積電客戶對其依賴性。