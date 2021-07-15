國安題材微電影競賽開跑！110萬高額獎金等你來拿

繼國安影片《機密訊號》、《極光風暴》及《格瑞特真相》大獲好評後，調查局再度挑戰公務機關的極限，首創國安題材的微電影競賽，提供新臺幣（下同）110萬元的高額總獎金，就是要廣召各方好手來參賽，即日起至110年10月12日止，徵求對「國家安全」主題有興趣的民眾及青年學子，發揮創意與攝製專才，共同用微電影來守護國家安全，歡迎大家踴躍至活動官網報名。

調查局近年來持續不斷地以創新、輕鬆活潑的方式宣導國安意識，讓全民瞭解維護國家安全的重要性，舉凡辦理全民安全防護網路有獎徵答活動及拍攝國安影片，均深獲民眾肯定。今年首創微電影徵件競賽，首獎即高達50萬元，盼能徵選出引起社會共鳴、凝聚國人向心力的優秀作品。本活動不論個人或團體均可報名，徵件作品片長3至10分鐘，拍攝類型不限，動畫、實拍、紀錄片均可，相關活動辦法詳報名簡章。

臺北市調查處提供活動官網資訊，參賽作品須與防制滲透、防制分化、防制科技與重要產業機密外洩、挖角等國家安全題材相關，可擇一或多面向，透過與日常生活相連結的事件或經驗，呈現維護國家安全的重要性，引起觀眾共鳴。評審委員會將以主題詮釋、創意表達、拍攝技巧、美術造型作為評分項目，最後講選出金獎、銀獎、銅獎，另選出5名佳作。

徵件活動至110年10月12日截止，屆時將由國內影視名人及國安領域專家學者，共同評選出優勝作品，另初選入圍影片公布後，將舉辦人氣票選網路抽獎活動，獎品總價值超過10萬元，期能帶動全民響應國安。

調查局呂文忠局長也推薦網友一同加入「全民保fun趣」臉書粉絲團，今年特別邀請民眾喜愛的Q萌插畫人物「熊秋葵」玩梗圖做活動，月月加碼抽好禮，希望讓民眾在輕鬆愉快的氣氛下，能夠對國家安全有進一步的認識。