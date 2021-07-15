受惠電子消費需求飆升，美國科技股2020年歷經強勁的漲勢，隨著2021年投資人資金流向價值股，科技股股價略顯疲軟，分析師預估，科技股下半年將大幅上漲，至少還有10%的上漲空間，除了即將到來的財報公布和前瞻預期以外，也受惠市場對雲端運算和網路安全技術強勁的需求預期。

《商業內幕》報導，券商Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）在報告中指出，自疫情在美國爆發以來的16個月之中，推升市場對雲端、電子商務、網路安全和其他電子消費產品服務需求。

艾夫斯稱，科技股已經從今年初的賣壓之中谷底反彈，在下半年有望持續走高，預料下半年有大幅的上漲空間，粗估至少上漲10%以上。

隨著雲端、網路安全等電子消費需求飆升，艾夫斯認為，人們低估科技股和5大科技巨頭FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix、谷歌），在未來2至3年的需求；艾夫斯預估，未來光雲端就有高達2000億美元的成長。

美國最大燃油管線營運業者殖名管線（Colonial Pipeline）5月遭受駭客網路攻擊，導致美國輸油作業大規模停擺，美國政府因此宣布部分州進入緊急狀態，艾夫斯預估，網路安全技術和雲端運算相關支出將會大幅上升。