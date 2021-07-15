為感謝日本第三度提供台灣97萬劑疫苗，統計3次共已提供334萬劑，接連展現台日友好真摯情誼與互相扶持的心意，同時也預祝即將開幕的東京奧運圓滿順利。台北101繼6月4日、7月8日後，今（15）晚18時30至22時三度打字點燈，對日本的慨援表達感謝。

今晚點燈打字的五句感言和祝福的話是「真友情 真感心」、「台灣日本」、「台日の絆❤️（台日間深厚情誼）」、「感謝の心を再び（再次感謝）」、「祝東奧順利」，其中，東京奧運7月23日開幕，一直舉辦到8月8日，將會是全球矚目的話題。