香港特首林鄭月娥今出席立法會詢答期間，被經民聯議員、行會成員林健鋒問到是否希望「親自延續」本屆政府施政。林鄭笑稱：「不用兜個彎問我不會答的問題。」該說法也引起哄堂大笑。

林鄭月娥說，任内提出900多項政策大部分已完成，只有少部分延後，一些項目如三隧分流因大眾反對的無法完成，但不會因此感到灰心。她認為「一國兩制」重回正軌後，政治安全有保障，不用擔心政權「被推翻」，特別在土地及經濟發展上，香港政府施政有條件、有底子看得更長遠，因不像一些國家般有政黨政治，政策方向隨時幾年一大變。她表示香港「近水樓台」，能夠與粵港澳大灣區其他城市積極合作，希望能創造豐富年輕人人生的機會。

林健鋒並追問未來政府在教育方面工作，林鄭承認特區政府回歸以來在教育上「有所缺失」，在國民身份認同部分要「急起直追」。但她認為近年這方面已經有所突破，包括規定中國歷史科為初中必修科目、以公民與社會發展科取代通識科、提高辦學團體的管治等。她表示，未來將繼續積極完善教育制度，期望下一代有國家觀念、香港情懷和國際視野，並對香港有承擔。