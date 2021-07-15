我國與德國今天以視訊方式簽署「台德航空服務協議」並立即生效。依據協議，台德航線的客運容量將由現行每週7班，增加至每週11班，貨運容量也將由現行每週3班增加至每週5班，且新增的貨運航班均具有第三丶第四及第五航權。

外交部表示，協議由我國駐德國代表謝志偉與德國在台協會處長王子陶分別在柏林及台北兩地簽署，我國交通部長王國材線上觀禮，德國聯邦交通暨數位基礎建設部政務次長Steffen Bilger也預錄影片表示祝賀。

依據新簽署的「台德航空服務協議」，台德雙方為增進雙方更便捷的航空運輸，台德航線的客運容量將由現行每週7班，增加至每週11班，貨運容量也將由現行每週3班增加至每週5班，且新增的貨運航班均具有第三丶第四及第五航權。協議內容也參考國際民航組織（ICAO）範本納入相關條款，為雙邊航空運輸及與國際接軌奠立堅實的基礎。

外交部指出，德國是我國在歐洲第一大貿易夥伴，雙邊在經貿、交通及科技等各領域的交流活絡緊密。自105年起雙方陸續簽署科技丶能源轉型丶中小企業創新丶互換駕照丶轉型正義等涵蓋廣泛領域的合作文件，不斷深化台德作為理念相近夥伴的實質關係。

外交部強調，此次雙方新簽署的航空服務協議，將善用德國為歐洲樞紐位置的優越性，持續強化台德及台歐的空運連結，進一步提昇人員與貨物運輸往來的便捷性。