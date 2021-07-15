全球受新冠肺炎疫情影響，其中日本傳出多起藝人確診，甚至死亡的憾事，但當地疫苗施打率仍相當低迷。男神木村拓哉今（15）日在IG分享近況，滿心感謝地表示已打完疫苗，馬上被轉發且造成網友瘋狂討論，好奇他施打哪種疫苗或是有何副作用；日媒也大讚木村拓哉的舉動，認為有望提升疫苗施打率。

木村拓哉從出道至今，在日本影響力極大，無論是穿搭或飲食等，都能引起粉絲追隨或模仿；今日下午他主動在IG分享一張戴口罩坐在車內的自拍照，表示「我已經接種疫苗啦！感謝！」，且不忘補上近期他發文都會有的「STAY SAFE」，鼓勵大家繼續做好防疫，對抗病毒。

而木村拓哉接種疫苗一事迅速在日本各大論壇成為討論話題，有不少人好奇他去哪裡施打、有無副作用或是施打哪一種疫苗；另外還有網友猜想替男神施打疫苗的護理師當時的想法，「應該會很緊張吧」、「我是幫木村拓哉打針的護理師的話，手一定抖到打不下去」、「護理師太幸福了」。

日本在疫情爆發後，有施行各種防疫措施，死亡案例也不在少數，但疫苗施打率卻依舊低迷，因此有不少人大讚木村拓哉報告已施打疫苗的舉動，藝人對社會大眾多少有影響力，何況是萬千少女的男神木村拓哉，外界期盼能提升國民施打疫苗意願。