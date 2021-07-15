搶攻家庭用車市場，電動機車龍頭Gogoro今日發表特量級的 Gogoro VIVA XL，全產品線將在接下來的暑期銷售旺季，扮演領軍先發的角色。Gogoro 產品長彭明義表示，新冠肺炎疫情依然嚴峻，預期在微解封之後，民眾將有更多移動需求，新車結合了容易上手且能輕鬆擁有的 DNA，對解封後銷售表現相當看好。

Gogoro VIVA 家族中的 Gogoro VIVA MIX 在今年2月下旬上市後，主立刻連續兩個月登上台灣機車市場單一車款銷售冠軍，第二季掛牌數量更突破1萬輛大關。Gogoro VIVA 則重新定位綠牌輕型機車的都會屬性，推出以來一直深受城市移動族群的喜愛。在 Gogoro VIVA XL 加入產品線後，已全面涵蓋5~7萬元價格帶。

根據 Gogoro 針對家庭族群的消費行為調查發現，家庭消費者中有 81％ 需要騎車進行採買、36％ 有騎車接送的需求、近 40％ 特別在意騎乘時的安全性，換句話說，家庭成員需要一部能滿足各自騎乘目的的「家庭用車」。

彭明義表示，Gogoro 新推出的 Gogoro VIVA XL，不僅保留 Gogoro VIVA MIX 廣受市場好評的規格，Gogoro VIVA XL 提供更舒適的騎乘動態、超大置物空間、滿滿的安全配備和親民的入手價格，可望吸引更多家庭客層加入智慧電動機車的行列。

彭明義表示，為更廣泛地滿足消費者不同的用車情境，持續推出更多元的產品，一直是 Gogoro 努力的目標。特量級的 Gogoro VIVA XL 不僅乘坐更為舒適，置物空間也更加充足，滿足長程短途、載人載物的多樣場景，更完整承襲了 Gogoro VIVA 系列產品的設計語言、成功因素與品牌精神。