歐盟執委會於近日公布2030年降低55％溫室氣體排放的「55套案」一系列立法提案，其中最被世界各國所關注者為碳邊境調整機制草案。環保署表示，為跟進國際減碳趨勢，將加速實施碳定價，修正溫室氣體減量及管理法，增加徵收碳費機制，同時掌握歐盟CBAM產品碳含量的計算方式，協助國內產業瞭解其產品碳含量，做好與國際碳邊境調整機制接軌的準備。

環保署表示，根據碳邊境調整機制草案內容，歐盟CBAM將從2023年起逐步試行，初期僅適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產品，進口商僅需申報其進口產品的碳排放量。

2026年正式實施後，進口商必須向歐盟購買「CBAM憑證」，以繳交進口產品碳排放量的費用，而CBAM憑證的價格係依據歐盟排放交易（ETS）每週碳權拍賣的平均收盤價格計算。意謂單位產品碳含量越低，需繳交的憑證越少，但是產品碳含量是多少，需要提出證明，如果無法提出證明，就要以歐盟的預設值來認定。另外，若能夠向歐盟提出該產品已經在原生產國支付碳成本的證明，則可獲得費用減免的優惠。

環保署說明，將修正溫管法完備碳定價機制，新增徵收碳費條文，並專款專用於發展國內低碳技術及低碳產業綠色轉型，可增加我國產業競爭力，也可減低歐盟實施碳邊境調整機制對產業衝擊。