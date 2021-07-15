疫情推升眼球經濟，亞太電信統計，帳單代收服務交易額較疫情爆發前成長2成，Gt TV流量和觀看人數增加4成。而民眾使用電信代收購買的數位服務前三名類別分別為遊戲、交友、直播平臺，亞太電信也順勢推出串流影音和行動帳單代收服務多元優惠，搶攻暑假「宅娛樂」商機。

亞太電信表示，顯示疫情影響下，民眾居家時間變長，加上5G推升民眾使用高畫質串流服務頻率，窩在家看影集、聽音樂、玩遊戲，成為居家防疫最佳娛樂，電信帳單代收服務和加值服務成為傳統電信營收外的重要新經濟成長引擎。

數位串流平台戰爭延伸到音樂戰場，成為聆聽音樂主流，亞太電信祭出電信獨家優惠價格，搭配 KKBOX 無損音質服務 (最高支援 24bit ／ 192kHz Hi-Res)，一次購買半年方案。在疫情推波助瀾下，便利又安全的電信帳單代收服務營收持續提升，亞太電信同步祭出MyCard遊戲點數卡滿額贈和新戶禮等多項暑假優惠。