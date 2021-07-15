台鐵太魯閣號出軌事故迄今已過3個月，經花蓮地檢署首波起訴後，目前仍正持續偵辦台鐵相關責任。花蓮地方法院針對刑事部分陸續召開準備程序庭，民事部分，台鐵向李義祥等人求償則將於26日下午召開民事賠償庭審理。

台鐵408次太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道前，撞上違法施工且掉落鐵軌的工程車而出軌，不幸釀成49人死亡、逾200人輕重傷重大事故。

花蓮地檢署4月16日因事證明確偵結，施工廠商主嫌李義祥依過失致死、過失毀損軌道及肇事逃逸等罪嫌起訴，並求處最高刑度；逃逸移工華文好（阿好）依過失致死起訴，2人均羈押禁見。

李義祥被起訴後遭羈押已滿3個月，日前透過律師聲請具保出監，欲處理相關和解事宜，不過法官認為他犯行重大有逃亡風險，且程序準備庭前仍有湮滅證據、勾串證人之嫌，駁回聲請，自21日起將再延押2個月。

另，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，也依過失致死罪嫌起訴；東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡指出，目前專案小組仍持續偵辦台鐵局、設計監造公司、專案管理公司、李姓被告經營公司、借牌東新公司等承包工程有無不法，由於目前正值3級警戒期間，將依規定只要案件是必要性、緊急性仍會開庭。

而被害人及家屬如欲提出告訴或表達意見，仍可於案發後6個月內提出，可就近向鐵路警察局諮詢及製作筆錄，也可具狀或至花蓮地檢署提出告訴，以維權益。

花蓮地方法院庭長黃鴻達表示，刑事部分，將於8月11日下午召開準備程序庭，此案因被告、被害人數相當多，目前仍在準備程序的階段。台鐵向李義祥等人提告求償的民事賠償庭，則將於7月26日下午3時，於花蓮地院民事第一法庭開庭。