花園夜市復業，遊客比宣導的警察還少。（程炳璋攝）

臺南市最大的花園夜市15日晚間復業，遇上天公不作美不時飄雨，攤商數量縮減至5分之1，人潮冷清，臺南市經發局與市警5分局仍派員到場宣導保持社交距離，並勸導攤商戴上面罩與口罩。

花園夜市是臺南最大觀光夜市，15日在細雨綿綿下開張，不少攤商原已沒有意願提前做生意，又遇上天氣差，整個夜市攤位零星，人潮更是冷清。

花園夜市負責人林志隆表示，整個夜市為了復業都做好準備，地上並畫好排隊等候站立的動線標識，雖有攤商認為無法內用大幅影響生意，仍有攤商不願坐等解封，願意提前擺攤拚拚看。

臺南市經發局市場管理處派員到場視察，見有攤商因為做生意一時未戴面罩，立即上前勸導，業者也配合戴上。

有攤商表示，戴著面罩煮食，油煙會附著在罩面上起霧，影響視覺，才會暫時脫下，或改以眼罩取代面罩。

臺南市警5分局製作標語，現場舉牌宣導，首日人潮冷清，出現警察比遊客還多的情況，業者認為周日假期情況會好轉，不過仍有只能內用的攤商（例如牛排），還在思考是否提前擺攤。