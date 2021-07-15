嘉義縣榮林地下道淹水超過1公尺 傍晚水已抽乾 20:162021/07/15 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大林鎮榮林地下道今天下午淹水超過1公尺。（水利處提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傍晚時抽水機已將地下道水抽乾。（水利處提供／張亦惠嘉縣傳真） 中央氣象局今天下午針對嘉義縣發布「災防告警訊息」，今天下午3點多下起暴雨，大林榮林地下道積水超過1公尺，公所緊急封閉，傍晚時將水抽乾，恢復通行。 水利處長林谷樺說，榮林地下道因是老舊地下道，時雨量超過50毫米就容易淹水，雖有設置抽水機但仍稍嫌來不及，下午6點多已將水抽乾。 根據中央氣象局資料，大林測站下午3點到4點時雨量53毫米，4點到5點也有49.5毫米，幸5點後雨勢停歇，才能將水抽乾。 廣東珠海石景山隧道施工段透水 14人受困生死未卜 通緝犯尿遁躲警往田衝 狼狽跌倒遭逮 #抽乾 #地下道 #榮林 #淹水 #1公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溪頭解封再進化 明起限定開放鹿谷鄉住宿旅客入園 17:552021/07/15 生活 颱風豪雨來襲不用冒險涉水 斗潭路南勢溪橋完工通車 16:182021/07/15 寶島 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 「地獄絞肉機」卡斯羅現身民宅 家畜所3隻吹箭才制伏 12:062021/07/15 生活 離婚後直播首露面 江宏傑喊無法呼吸 04:102021/07/15 娛樂新聞 工業局、中鋼拜訪工具機公會達成三項共識 14:452021/07/15 財經 環南市場今篩出1陽性個案 黃珊珊：屬舊案 新結果傍晚出爐 16:322021/07/15 生活 因應後疫情旅遊潮 宜梧滯洪池規畫露營區 19:182021/07/15 生活 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 07:522021/07/15 政治 失智嬤跌落芭樂園田溝 社頭警消、果農助脫困 15:512021/07/15 社會 墾丁大街明晚試營運 今防疫預演 04:102021/07/15 焦點要聞 寶島熱門新聞 彰化退休夫妻培育溫室美濃瓜 免削皮冰鎮直接吃 - 彰化縣 桃連區放榜 6成5生考上心中第一志願 - 桃園市 中市圖開放單一窗口借閱 讀者2天爆借3萬本書 - 寶島 逆境讓人堅強 北科大生靠技職教育翻身 - 寶島 嘉義縣榮林地下道淹水超過1公尺 傍晚水已抽乾 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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