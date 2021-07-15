傍晚時抽水機已將地下道水抽乾。（水利處提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央氣象局今天下午針對嘉義縣發布「災防告警訊息」，今天下午3點多下起暴雨，大林榮林地下道積水超過1公尺，公所緊急封閉，傍晚時將水抽乾，恢復通行。

水利處長林谷樺說，榮林地下道因是老舊地下道，時雨量超過50毫米就容易淹水，雖有設置抽水機但仍稍嫌來不及，下午6點多已將水抽乾。

根據中央氣象局資料，大林測站下午3點到4點時雨量53毫米，4點到5點也有49.5毫米，幸5點後雨勢停歇，才能將水抽乾。