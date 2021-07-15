台北市副市長黃珊珊今（15日）公布案15426為全聯西門町店女店員曾於6日、7日在萬華區廣州街的機車行「沒戴口罩聊天」，6日至8日在全聯門市上班，全聯稍早發聲明表示，該名員工已打疫苗，8日因丈夫不舒服，也返家休息至今沒上班，到13日才被通知確診。

全聯於13日得知女店員確診時，台北市衛生局便通知該門市進行SOP清消作業，同時匡列2位員工；並表示，該店全部員工皆於5日已接種疫苗，14日已完成PCR篩檢，全員皆是陰性，請消費者與附近居民安心。另為讓消費者更安心，西門町店今17時已再次閉店進行SOP清消，明天（16日）也會暫停營業1天。

此外，全聯強調該店接獲通知的第一時間，已依照中央流行疫情指揮中心規範進行相關處置，即刻進行該門市高規格專專業食安級消毒作業，即SOP中還有第二道增用紫外燈室內殺菌，隔天再用第三道用漂白水進行全部賣場擦拭，採取高規格防疫措施。

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