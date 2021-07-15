對於NCC駁回中天綜合台製播三節新聞節目及政論節目的申請，國民黨立委賴士葆指出，這顯示蔡政府對中天電視台趕盡殺絕、全面殲滅的決心。

賴士葆今（15）日在臉書表示，目前有16家頻道的綜合台都製播三節新聞，所以中天綜合台的申請並非創舉，只是比照辦理。

NCC表示那些台都是105年修法之前就有，修法之後依照衞廣法規定要建立自律規範，善盡社會責任，基於專業及社會責任製播節目。

賴士葆直言，NCC就是將中天視為黑名單，一路封殺到底，不給他任何機會，就認定中天無法自律，心中早有定見。

賴士葆不滿表示，NCC身為獨立中立的機關，甘願沉淪替政治效力，成為箝制新聞自由的打手，捍衛政黨的利益，對於不同立場的新聞台封殺根本就是不需要任何理由，只要民進黨執政就是要讓中天新聞在電視上永遠消失。

賴士葆進一步說，這是道地的先射箭再畫靶，反正碰到中天申請的不管內容怎麼樣，就認定大股東以後會指導等等，節目都還沒有開始製作怎麼就知道大股東一定干預，這是什麼道理？說到底是欲加之罪何患無辭，NCC現在已經變成執政黨的一個打手機關。

賴士葆認為，因為中天新聞常常認真的批判、監督政府，所以民進黨政府無法容忍這樣的事情，真是有愧政府開口閉口講台灣民主的驕傲，現在變成NCC是台灣民主的恥辱。

賴士葆諷刺，過去關中天，扼殺監督政府的新聞自由，現在連中天綜合台也不給他任何有新聞露出的節目的機會，實在讓蔡政府與獨裁的距離越來越近！