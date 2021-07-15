第23屆台史(史瓦帝尼)經技合作會議今日(15日)以視訊會議舉行，我方表達希望減緩台商在當地的廠商租金漲幅，讓紡織業度過艱難疫情。但同時我也承諾持續推動台史競爭法技術合作、史國資訊及網路強化及人才能力建構等。

這次會議由經濟部部長王美花與史瓦帝尼經濟企劃暨發展部部長吉納(Thambo Gina)共同主持，王美花表示，台史建交已53年，史國獲非洲聯盟推選為南部非洲電子商務區域辦公室，資通訊產業將係改變史國經濟之關鍵產業，我國樂意提供資通訊相關發展經驗，協助史國吸引更多外資投資進駐。

吉納表示，過去幾年借重我國在數位及網通計畫的專業能力，促進史國經濟全面的發展。2018年台史經濟合作協定生效也增進雙方貿易機會合作，基於普世的價值將持續在國際場合為我國發聲。

本屆會議就數位內容、網路基礎設施、資料中心災害備援管理及線上數據儲存系統等，討論可進行技術合作及能力建構的項目。在原住民知識系統商業化上，原民會分享對原住民族傳統智慧創作之保護及知識典藏與資料開放平台，將提供史方培訓課程；我方則向史方表達應減緩廠房租金調漲的幅度，以協助我紡織投資業者渡過疫情艱難時期。

在疫情之下，今年第一季我國GDP成長率達到8.16％，史瓦帝尼則是南非關稅同盟會員國中最佳的3.8％，經濟部表示，這呈現出兩國對抗COVID-19疫情的韌性，盼未來雙方繼續加強經濟及技術合作。