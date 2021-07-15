隨著台股2021年上半年獲利年增長強勁，逾200檔個股6月獲利創新高，更以電子股受惠歐美經濟復甦財報亮眼，中信小資高價30(00894)經理人張逸敏15日指出，電子高價股後市可期，小資族不妨利用小資高價ETF卡位電子旺季。

張逸敏表示，台灣產業的終端市場主要在歐美，今年歐美經濟復甦格局確立，而從美國製造、零售、批發業的庫存銷售比來看，下游的零售、批發業庫存比例仍低，隨著下半年全球疫情將穩定受控，下游的拉貨力道仍有機會推升景氣循環向上。

張逸敏強調，台股6月的出口金額為歷年單月次高，年增率高達35％，連續12紅，顯示全球經濟成長回溫，及國際原物料行情續揚，皆有利拉動台灣出口表現。即使5月爆發本土疫情，內需消費低落，但出口成長強勁，今年6月主計處仍將台灣經濟成長率從2月的4.64％，上修至5.46％；隨下半年疫苗陸續施打，微解封有望，內需動能重啟，總經環境仍相對樂觀。

其次，雖然台股屢創新高，但張逸敏指出，過去這段期間台股上漲的部分原因來自基本面的獲利改善，去年台股獲利年增率約為23％，市場預期今年年增率可能比去年更高。穩健基本面支撐下，台股仍有多頭契機。

根據台灣指數公司統計，多頭時期高價股通常跑贏大盤，以近三年數據來看，大盤持續創新高下，專注於高價股的特選小資高價30指數表現明顯領先；雖然市場下跌時，高價股跌幅也相對大，但只要是非基本面因素造成短期的盤勢震盪，反彈時動能也更強勁。