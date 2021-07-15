南非前總統祖馬（Jacob Zuma）鋃鐺入獄，支持者上街抗議，引發近年來最為嚴重的暴動事件，南非幣應聲重貶。金管會證期副局長蔡麗玲15日指出，南非基金有二類，受暴動影響較大的為「直接投資」南非當地市場的基金，規模達479.7億元新台幣，而南非幣級別的基金規模達3337億元，投資人在選擇外幣級別基金時就要考慮匯率風險。

蔡麗玲指出，以南非幣計價的「南非幣級別基金」，據證期局統計至2021年6月底，國內投信發行的規模為381億元新台幣，占投信投信基金規模0.78％；截至2021年5月底國人持有規模為2956億元，占國人持有境外基金7.63％。但這些基金投資標的不一定在南非股、債市。

而「直接投資」南非股、債市的南非基金，截至今年6月底，國內投信發行基金規模達103億元，占境內基金淨值比重0.21％；截至今年5月底，境外基金國人持有的規模達376.7億元占國人持有境外基金規模0.95％。