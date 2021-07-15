丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）預定售出25％的彰芳暨西島離岸風電計畫股權，轉移給泰國上市能源公司GPSC的子公司Global Power Synergy，預計是未來股權確定更動後，CIP持有60％以上的股權，GPSC25％左右，台灣的台灣人壽與全球合計超過10％。後續仍待經濟部能源局、投審會等單位審查通過後，股權才會轉移。

CIP董事總經理許乃文表示，選在這時釋股，是很一般性的釋股，風場從開發、建設到營運階段都有不同的狀態，部分公司會選擇在中後期開始釋股，一方面是讓企業資金更活化，新加入的夥伴則可以降低投資風險，國際上風場釋股是正常的。

許乃文說，釋股是讓企業資金更活化，風場建設完成之前，應不至於會再有大規模的釋股，會長期持有台灣風場的股權，會維持風場最大股東。她說，由於經濟部有規定風場發起人必須持股過半，CIP會遵守台灣規則。