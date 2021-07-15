澳韓混血男模傑克（Jack Luck）曾是綜藝節目《2分之一強》班底，後來與安妮一起主持《就愛台灣味》，熱血、陽光形象深植人心，未料2016年他被發現在自家輕生身亡，震驚許多粉絲，今（15日）是傑克31歲冥誕，安妮也不忘發文，引來眾人直呼懷念。

安妮和傑克因為主持節目培養出好默契，兩人還以兄妹相稱，感情相當好，安妮15日就在IG貼出與傑克的一系列合照，只見他們擺出背後擁抱、互相拉扯嘻鬧的姿勢，都十分親密自然，互動宛如真的兄妹，而安妮也感性發文：「Happy birthday brotherForever missed（生日快樂哥哥，永遠想念）」，簡單一句話讓思念之情流露無遺，也勾起許多粉絲回憶，讓人看了不禁跟著鼻酸。

傑克5年前在家輕生身亡，警方在他手機內找到他懷念去世女友的文章，疑似因走不出女友病逝的悲痛，加上飽受憂鬱症困擾，讓他想不開，安妮當時聽聞噩耗一度難調適情緒， 事後才悲痛發文：「親愛的哥哥，我會永遠想你的...願你安息。我會為我們再更努力工作，讓你以你的妹妹為榮！謝謝你一直照顧我。我很愛你。」

而當時傑克哥哥也藉由他的臉書發聲，表示對於弟弟突然的離開，大家都深感不捨，「他曾經在我們生命中扮演很重要的角色，也永遠會是我們最愛的Jack」。

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